Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı başladı - Son Dakika
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Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı başladı

Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı başladı Kuşadası yıllardır beklediği projeye Başkan Ömer Günel ile kavuşuyor Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda...

20.11.2024 18:53
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Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı başladı

Kuşadası yıllardır beklediği projeye Başkan Ömer Günel ile kavuşuyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirilen 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımına başlandı. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek proje, konumu ve imkanları ile fark oluşturacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente değer ve kalite katmak amacıyla geliştirilen vizyon projelerden olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin inşası başladı. Yapım çalışmaları Başkan Ömer Günel'in bir diğer önemli projesi olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile eş zamanlı olarak devam edecek olan proje, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası'nın kapalı etkinlik alanı sorununu nihai olarak çözüme kavuşturacak. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin yanında yer alan eski toprak sahada yükselecek olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, barındırdığı yeşil alanı ile de kent merkezine önemli bir sosyal canlılık getirecek.

Konumuyla fark oluşturacak

Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yüzde elliden fazlası yeşil alan olarak projelendirilen merkez, ev sahipliği yapacağı tiyatro ve etkinlik salonunun yanı sıra engelsiz yaşam merkezi, spor alanı ve sosyal donatı alanı da barındıracak. Kent merkezinde yer alması nedeniyle Kuşadası sakinleri ve ziyaretçiler açısından oldukça ulaşılabilir bir konumda yer alan merkez, otoparkı ile de otopark sorununu hafifletecek.

'Kuşadası'nda hizmet çağı devam ediyor

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası'na değer katan birçok projeyi yaşama geçirdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti haline getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. En önemli projelerimizden biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin yapımı hızla sürüyor. Şimdi de Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin inşasına başladık. Mümkün olan en kısa sürede tamamlayacak olduğumuz proje ile kentimize çok önemli bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Kuşadalı hemşehrilerimin uzun yıllardır beklediği ve farklı belediye başkanları tarafından projelendirilip kamuoyu ile paylaşıldığı halde bir türlü yaşama geçirilemeyen toprak saha projesini kentle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı başladı - Son Dakika

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