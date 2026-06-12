Kuşaklar Buluştu: Kuşadası Milli Park Gezi Etkinliği - Son Dakika
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Kuşaklar Buluştu: Kuşadası Milli Park Gezi Etkinliği

Kuşaklar Buluştu: Kuşadası Milli Park Gezi Etkinliği
12.06.2026 11:05
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Yenipazar'da gençler ve büyükler, Kuşadası Milli Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Kuşakları Buluşturan Kuşadası Milli Park Gezisi'nde gençler ve büyükler bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Dünyaca ünlü Kuşadası Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen gezi, katılımcılara hem dinlenme hem de farklı kuşakların deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Etkinlik boyunca katılımcılar milli parkın doğal ve tarihi zenginliklerini keşfederken, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle de unutulmaz anlar yaşadı. Gençler, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulurken; büyükler de gençlerin enerjisi ve bakış açılarıyla güzel bir gün geçirdi.

Yenipazar Gençlik Merkezi yetkilileri, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yenipazar'ın yaşlı bireyleri de gençlerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu emeği geçenlere teşekkür ederek karşılık verdi. Gezi, Yenipazar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Yunuş Şahin'in öncülüğünde gerçekleştirilen gezi, çekilen hatıra fotoğrafları ve güzel hatıralarla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kuşadası, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşaklar Buluştu: Kuşadası Milli Park Gezi Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehtap 35yörük Mehtap 35yörük:
    güzel haber ama valla fotoğrafını görmeden tam olarak nasıl geçtiğini anlayamıyorum yani insanlar nasıl eğlendi ne kadar kişi katıldı bunlar merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Nurcan Kayadayı Nurcan Kayadayı:
    çok güzel bir etkinlik olmuş valla güzel insanlar bir araya gelmesi her zaman iyidir ngl yaşlılarla gençlerin vakit geçirmesi çok önemli 0 0 Yanıtla
  • Sancar Roussel Sancar Roussel:
    bu tür etkinliklere her sene binlerce lira harcanıyor da sokakta çukur kaldığı yerde kalsın ama yine de güzel bir girişim 0 0 Yanıtla
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