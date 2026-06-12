Kuşaklar Buluştu: Kuşadası Milli Park Gezi Etkinliği

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Kuşakları Buluşturan Kuşadası Milli Park Gezisi'nde gençler ve büyükler bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Dünyaca ünlü Kuşadası Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen gezi, katılımcılara hem dinlenme hem de farklı kuşakların deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Etkinlik boyunca katılımcılar milli parkın doğal ve tarihi zenginliklerini keşfederken, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle de unutulmaz anlar yaşadı. Gençler, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulurken; büyükler de gençlerin enerjisi ve bakış açılarıyla güzel bir gün geçirdi.

Yenipazar Gençlik Merkezi yetkilileri, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yenipazar'ın yaşlı bireyleri de gençlerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu emeği geçenlere teşekkür ederek karşılık verdi. Gezi, Yenipazar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Yunuş Şahin'in öncülüğünde gerçekleştirilen gezi, çekilen hatıra fotoğrafları ve güzel hatıralarla sona erdi. - AYDIN