KÜSİDAP, DPÜ'nün Bahar Şenlikleri'ne tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KÜSİDAP, DPÜ'nün Bahar Şenlikleri'ne tepki gösterdi

KÜSİDAP, DPÜ\'nün Bahar Şenlikleri\'ne tepki gösterdi

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen konser ve eğlenceli 'Bahar şenlikleri' etkinliklerine Gazze katliamlarının devam ettiği bir süreçte tepki gösterdi. KÜSİDAP, bu tür etkinliklerin insanlık adına yapılan eylemlere ve vicdanların haykırışına kayıtsız kalındığı bir dönemde kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, ülkenin ekonomik krizle mücadele ettiği bir zamanda böyle bir eğlencenin yapılmasının da üzüntü verici olduğunu ifade etti.

16.05.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu, (KÜSİDAP) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, Kütahyalı Gürok firmasının ana sponsorluğunda düzenlenen konser ve eğlenceli 'Bahar şenlikleri' etkinliklerine tepki gösterdi.

KÜSIDAP'tan yapılan basın açıklamasında, DPÜ tarafından düzenlenen konser ve eğlencelerin, Gazze katliamlarının devam ettiği bir süreçte yapılmasının kabul edilir bir durum olmadığı belirtildi.

Kütahya'da 32 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) oluşturduğu KÜSİDAP'tan yapılan açıklamada, "Malumunuz DPÜ Üniversitesi'nde Bahar şenlikleri olarak bazı konser hazırlıkları ve eğlenceleri planlamış bulunmaktadır. Üzülerek belirtelim ki Gazzenin yüreğimize her gün kor ateşler düşürüp yaktığı bir hengamede, Dünyanın çoğu devletlerinde ve başta hristiyan ülkelerin üniversitelerinde İnsanlık adına, insan onuruna, haysiyetine kayıtsız kalınmadığına, eylemlerin yapıldığına ve vicdanların haykırışına şahit olmaktayız. Keza bu öğrencilerin kendi Devlet politikalarının aksine mücadele edip tutuklama ve baskıya rağmen vicdanlarına kelepçe vurdurmadıklarını ibretle izlemekteyiz. Bununla birlikte Devletimizin ve devlet büyüklerimizin en yüksek perdeden Gazze için nasıl mücadele ettiğini görmekteyiz. Dünyanın bütün aykırı ve baskıcı politikalarına karşı ciddi duruş sergilemekte ve siyonist baskıya rağmen mazlumun hakkını nasıl savunmakta olduğunu görmekteyiz. Vicdanımızın kanadığı bugünlerde, her gün katledilen müslüman kardeşlerimizin, çocuklarımızın, analarımızın, kadınlarımızın hali pürmelali dahi dünya milletlerini insanlık adına rahatsız etmiş ve ayağa kaldırmıştır. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin, ekonomimizi sarstığı bugünlerde memleketimiz için hayati önemi haiz olan tasarruf tedbirlerinin alındığı bir zamanda böyle müsrifane ve gençlerimizi ahlaken tahrip edecek bir eğlencenin yapılması bizleri derinden üzmektedir. Bizler Anadolu'nun kadim, kültür şehri Kütahya'nın ferdleri olarak milli ve manevi değerlerimizi incitecek oluşumlar yerine bilimsel çalışmalarıyla yeni keşiflere yelken açmasını, sanat ve irfanıyla markalaşmasını, üniversite diplomasına değer katmasını üniversitemizden beklemek çok olmasa gerektir. Sevgili Gençlerimizi gaflet ve eğlenceyle uyuşturmak ne kadar doğru, ne kadar milli bir harekettir sayın Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına sormaktayız. ?" ifadelerini yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Bahar Şenlikleri, Kütahya, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KÜSİDAP, DPÜ'nün Bahar Şenlikleri'ne tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: KÜSİDAP, DPÜ'nün Bahar Şenlikleri'ne tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement