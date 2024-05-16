KÜSİDAP, DPÜ\'nün Bahar Şenlikleri\'ne tepki gösterdi

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Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu, (KÜSİDAP) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, Kütahyalı Gürok firmasının ana sponsorluğunda düzenlenen konser ve eğlenceli 'Bahar şenlikleri' etkinliklerine tepki gösterdi.

KÜSIDAP'tan yapılan basın açıklamasında, DPÜ tarafından düzenlenen konser ve eğlencelerin, Gazze katliamlarının devam ettiği bir süreçte yapılmasının kabul edilir bir durum olmadığı belirtildi.

Kütahya'da 32 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) oluşturduğu KÜSİDAP'tan yapılan açıklamada, "Malumunuz DPÜ Üniversitesi'nde Bahar şenlikleri olarak bazı konser hazırlıkları ve eğlenceleri planlamış bulunmaktadır. Üzülerek belirtelim ki Gazzenin yüreğimize her gün kor ateşler düşürüp yaktığı bir hengamede, Dünyanın çoğu devletlerinde ve başta hristiyan ülkelerin üniversitelerinde İnsanlık adına, insan onuruna, haysiyetine kayıtsız kalınmadığına, eylemlerin yapıldığına ve vicdanların haykırışına şahit olmaktayız. Keza bu öğrencilerin kendi Devlet politikalarının aksine mücadele edip tutuklama ve baskıya rağmen vicdanlarına kelepçe vurdurmadıklarını ibretle izlemekteyiz. Bununla birlikte Devletimizin ve devlet büyüklerimizin en yüksek perdeden Gazze için nasıl mücadele ettiğini görmekteyiz. Dünyanın bütün aykırı ve baskıcı politikalarına karşı ciddi duruş sergilemekte ve siyonist baskıya rağmen mazlumun hakkını nasıl savunmakta olduğunu görmekteyiz. Vicdanımızın kanadığı bugünlerde, her gün katledilen müslüman kardeşlerimizin, çocuklarımızın, analarımızın, kadınlarımızın hali pürmelali dahi dünya milletlerini insanlık adına rahatsız etmiş ve ayağa kaldırmıştır. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin, ekonomimizi sarstığı bugünlerde memleketimiz için hayati önemi haiz olan tasarruf tedbirlerinin alındığı bir zamanda böyle müsrifane ve gençlerimizi ahlaken tahrip edecek bir eğlencenin yapılması bizleri derinden üzmektedir. Bizler Anadolu'nun kadim, kültür şehri Kütahya'nın ferdleri olarak milli ve manevi değerlerimizi incitecek oluşumlar yerine bilimsel çalışmalarıyla yeni keşiflere yelken açmasını, sanat ve irfanıyla markalaşmasını, üniversite diplomasına değer katmasını üniversitemizden beklemek çok olmasa gerektir. Sevgili Gençlerimizi gaflet ve eğlenceyle uyuşturmak ne kadar doğru, ne kadar milli bir harekettir sayın Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına sormaktayız. ?" ifadelerini yer verildi. - KÜTAHYA