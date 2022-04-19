Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde

19.04.2022 18:25

Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde Büyükşehirin ev sahipliğinde Mantıku't-Tayr kuşların şarkısı minyatür sergisi açıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi iş birliğinde şair ve mutasavvıf Feridüddin Attar'ın ünlü eseri "Mantıku't-Tayr"dan...

Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde

Büyükşehirin ev sahipliğinde Mantıku't-Tayr kuşların şarkısı minyatür sergisi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi iş birliğinde şair ve mutasavvıf Feridüddin Attar'ın ünlü eseri "Mantıku't-Tayr"dan esinlenerek oluşturulan "Kuşların Şarkısı Minyatür Sergisi" Gaziantep Sanat Merkezi'nde açıldı.

Feridüddin Attar'ın eserindeki olay örgüsünü ele alarak yapılan çalışmalar sonunda oluşan sergi minyatürlerle görsel bir şölen eşliğinde ziyaretçilerine kuşların simurga yolculuğunu tanıma fırsatı veriyor. Sanatçılar minyatürlerinde genel olarak 30 kuşun birliğe varma hikayesini ve vuslata ermek için yaptığı yolculuk işlendi. Kuşlar üzerinden insanları anlatan, zaaflara değinen ve ağırlıklı olarak felsefi bir anlatımda bulunan kitabın akışından oluşan eserler, görsel etkisi kadar düşünmeye de teşvik ediyor. Eserler ilk olarak 5 yıl önce Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde sergilendikten sonra Ankara, Amasya, Beyrut, Köln, Brüksel'de de beğeniye çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda eşsiz serginin yeni durağı ise gazi şehir oldu.

30 Nisan'a kadar sergi ziyarete açık olacak

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde 15 sanatçı tarafından hazırlanan ve 50 özgün minyatürden oluşan sergi 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sergi açılışında, "Bu sergi ve sunum ramazana, kültür ve medeniyetimize çok yakıştı. Serginin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen hocalarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. TDK KAGEM İstanbul Şube Müdürü ve minyatür sanatçısı Ayşenur Kapusuz, sergi öncesi yaptığı sunumda sanatçı ve eseri hakkında bilgi verdi, sergiye ilham olan hikayeyi şiirsel bir dille katılımcılara anlattı.

Açılışa ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde
Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde
Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde
Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde

YORUMLAR
500
Gaziantep'te tarımsal üretime 2 milyon fide desteği Gaziantep'te tarımsal üretime 2 milyon fide desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement