Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu - Son Dakika
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Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu

13.10.2022 09:26
Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kütahya'nın asılsız çağrı sayısında Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kütahya'nın asılsız çağrı sayısında Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Yiğit, Kütahya'da 2015'te yüzde 74 olan asılsız çağrı sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında yılında yüzde 44,72'ye düştüğünü belirtti.

Bu yılın ilk 8 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'na gelen 370 bin 118 çağrıdan 275 bin 499 aramanın kurumlara aktarıldığını dile getiren Müdür Tamer Yiğit, "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yapmıştır. 112'yi gereksiz yerel meşgul etmeyen vatandaşlarımıza ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ikincisi olmamızda Valimiz Ali Çelik'in büyük destekleri olmuştur. Hedefimiz, Türkiye genelinde daha başarılı bir 112 Acil Çağrı Merkezi olmaktır" şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin profesyonel yapısı ve işleyişiyle vatandaşa en hızlı şekilde ulaşma gayretinde olduğunu anlatan Yiğit, 2021 yılında 2,51 saniye olan acil çağrı alıcı cevaplama sürecinin 2022 yılı ilk 8 ayında 1,89'a düştüğünü kaydetti.

2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Müdür Tamer Yiğit, il merkezi ve köylerdeki 33 okulda ve Yaz Kur'an Kursları'nda yaklaşık 6 bin öğrencinin '112 Tek Numara Projesi' hakkında bilgilendirildiğini söyledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tamer Yiğit, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu - Son Dakika

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