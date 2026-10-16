Kütahya Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Çakırsaz Hanı'nda köylülerle buluştu - Son Dakika
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Kütahya Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Çakırsaz Hanı'nda köylülerle buluştu

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Kütahya Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Çakırsaz Hanı\'nda köylülerle buluştu
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Kütahya Altıntaş'ta Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi. Çakırsaz Hanı'ndaki buluşmada muhtardan köyün ihtiyaçlarını öğrenen Yıldırım, köy halkına teşekkür etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, köy ziyaretleri kapsamında Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi.

Çakırsaz Hanı'nda gerçekleştirilen ziyarette köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Köy Muhtarı'ndan köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Yıldırım, iletilen konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Çakırsaz Hanı'nda köylülerle buluştu - Son Dakika
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