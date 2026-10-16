Kütahya Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Çakırsaz Hanı\'nda köylülerle buluştu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, köy ziyaretleri kapsamında Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi.

Çakırsaz Hanı'nda gerçekleştirilen ziyarette köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Köy Muhtarı'ndan köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Yıldırım, iletilen konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.