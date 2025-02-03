Kütahya Antika Pazarı İkinci Yılını Kutladı

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Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, Kütahya Antika Pazarı'nın ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Pazarda hem esnafın hem de vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnunuz" dedi.

Akgün, yaptığı açıklamada, "Kütahya Antika Pazarı şu anda açılalı tam 2 yıl oldu. Aynı zamanda çarşı merkezine taşıdığımız cuma pazarı da 2'inci ayını doldurdu. Burası bize çok büyük avantajlar sağladı. Esnaf sayımız arttı, vatandaşın ilgisi ise Perşembe Pazarı'na göre iki katına çıktı. En büyük hayalimiz, burada esnafın da kazanmasıydı ve bunu başardık. Çevrede 300 esnafımız var, hepsi bu pazardan kazanç sağlıyor" dedi.

Kütahya'nın Türkiye genelinde artık bir marka haline geldiğini vurgulayan Akgün, "Ege Bölgesi'nin en büyük antika pazarı şu anda Kütahya'da. Her ayın dördüncü haftası Kütahya Antika Pazarı'na tüm antika severleri bekliyoruz. Katılımcılarımızın yüzde 80-90'ı şehir dışından geliyor, Kütahya esnafımız ise yüzde 10-15 civarında temsil ediliyor. Bu da pazarımızın Türkiye genelinde ne kadar ilgi gördüğünün bir göstergesi" diye konuştu.

Akgün ayrıca, pazara verdikleri destek nedeniyle Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür ederek, "Bize bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci Bey'e minnettarız. Halkımız da esnafımız da memnun. İnşallah daha da iyilere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahya Antika Pazarı, her ayın dördüncü haftasında kapılarını antika tutkunlarına açarak hem şehrin kültürel dokusuna katkı sağlıyor hem de bölge esnafına ekonomik destek oluyor. - KÜTAHYA