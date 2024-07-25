Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti

Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KUTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetiminden oluşan heyeti ziyaret ederek, esnafın beklentilerini dinledi ve şehirdeki sorunlar ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, esnafın yaşadığı zorluklar, kira destekleri, vergi indirimleri ve teşvik paketleri gibi konular ele alındı ve Başkan Kahveci, esnaf ve sanatkarların ekonomik gelişime katkı sağlaması için yanlarında olduğunu vurguladı.

25.07.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KUTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetiminden oluşan heyeti ziyaret ederek, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Metem Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, KUTESOB Başkanı Yiğit, esnaf ve sanatkarların beklentilerini dile getirdi ve şehrimizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Esnafın yaşadığı zorluklar, kira destekleri, vergi indirimleri ve teşvik paketleri gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmede, Başkan Kahveci, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İbrahim Yiğit, Eyüp Kahveci, Kütahya, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci, KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement