Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yörük ve Türkmenler Derneği'nde Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yörük ve Türkmenler Derneği'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yörük ve Türkmenler Derneği\'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Işık, dernek başkanı ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

24.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz ve hemşehrileriyle samimi bir ortamda sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehre katkıları için Başkan Namaz ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz ise, Başkan Işık'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yörük ve Türkmenler Derneği'nde Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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