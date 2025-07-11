Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'den Mansur Yavaş\'a Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehircilik, altyapı, ulaşım, çevre ve sosyal belediyecilik konularında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, katılımcı yönetim anlayışı ve şeffaf belediyecilik üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Başkan Eyüp Kahveci, belediyecilik anlayışında ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Belediyelerimizle fikir alışverişinde bulunmak bizlere yeni bakış açıları kazandırmakta ve Kütahya'mıza hizmet yolculuğumuzu daha da güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Kahveci, gösterdiği nazik misafirperverlikten dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, yerel yönetimler arasında kurulacak iş birliklerinin önümüzdeki süreçte daha da pekişmesini temenni etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KÜTAHYA