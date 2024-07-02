Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın\'ı ziyaret etti

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Kütahya'nın CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, kentin gelişimi ve geleceği için hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci, ziyarette yaptığı konuşmada; "Halkın refahı ve mutluluğu için gerçekleştirilen istişareler sonrası, şehir adına uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu. - KÜTAHYA