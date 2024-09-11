Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yoncalı Uygulama Oteli'ni ziyaret ederek İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Sezer ve Okul Müdürü Ahmet Özçelik ile bir araya geldi.

Mesleki ve teknik eğitimi desteklemek, öğrencilere teorik ve pratik bilgiler kazandırmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde Belediye Başkanı Eyüp Kahveci; eğitim materyalleri, yöntemleri ve yapılan uygulamalarla ilgili Okul Müdürü Özçelik'ten detaylı bilgi aldı ve tesisler ile Yoncalı Uygulama Oteli'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, konaklama ve seyahat hizmetleri bölümüne ait uygulama oteli ile yiyecek-içecek hizmetleri bölümlerine ait uygulama fırını ve yemekhanesinde sunulan hizmetler tanıtıldı. Verilen eğitimlerin, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Kahveci, Kütahya'nın yöresel lezzetlerinin tanıtılması, gastronomi ve turizm alanında yapılacak iş birliği üzerine de fikir alışverişinde bulundu. - KÜTAHYA