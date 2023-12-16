Kütahya Belediye Başkanı Işık'tan üreten kadınlara destek

KÜTAHYA - Kütahya'daki üreten kadınlara ve hayata geçirdikleri faaliyetlere desteğini her şartta sürdüren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fatih Mahallesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Haftanın belirli günleri Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi destekleriyle açılan kurslarda el emeği ürünlerini üretme fırsatı bulan kadınlar, destekleri için Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. Ellerinden gelen her türlü desteği kadınlara verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Işık, kadınların ekonominin bir parçası olmasını çok önemsediklerini belirtti.