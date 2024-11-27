Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Çocuk Meclisi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Çocuk Meclisi ile Bir Araya Geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Çocuk Meclisi ile Bir Araya Geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek iletişim aksaklıklarını değerlendirdi. Başkan, çocukların fikirlerinin şehir için önemli olduğunu vurguladı ve projelerine destek sözü verdi.

27.11.2024 20:16  Güncelleme: 20:24
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçimleri sırasında yaşanan iletişim aksaklıklarının ardından süreci değerlendirerek, Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Kahveci, Çocuk Meclisi üyesi Buğlem İlke Özer, izcilik kampından öğretmeni Sümeyye Ayhan ve diğer genç meclis üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette çocukların fikirleri, hayalleri ve projeleri dinlendi. Geleceğe dair beklentilerin de ele alındığı görüşmede, çocukların azmi ve enerjisinin şehrin geleceği adına büyük umut verdiği vurgulandı. Başkan Kahveci, Çocuk Meclisi'nin daha aktif ve verimli çalışmalar yapabilmesi için her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Başkan Kahveci, görüşmede yaptığı açıklamada, "Kütahya'mızın geleceğini şekillendirecek bu genç bireylerin fikirleri bizim için çok kıymetli. Çocuk Meclisi'mizin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz ve onların projelerine daima kulak vereceğiz" dedi.

Görüşmenin ardından Çocuk Meclisi üyeleri, bu ziyaretin projelerine yönelik motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Çocuk Meclisi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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