Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnaflarla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulu Camii çevresindeki esnafı ziyaret eden Başkan Kahveci, hem hayırlı işler diledi hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında esnafla tek tek görüşen Başkan Kahveci, talepleri dinleyerek not aldı. Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği buluşmada, esnafın karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri de gündeme geldi. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Esnafımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşıdır" diyen Başkan Kahveci, "Onların görüşleri, bizim yol haritamızda önemli bir yer tutuyor. Her zaman birlikte üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı da eşlik ederken, esnaf ve vatandaşlar Başkan Kahveci'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA