Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Görme Engellilere Destek Ziyaretinde Bulundu

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal dayanışma ve destek çalışmaları kapsamında Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Barış ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kahveci, derneğin faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görme engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımı için her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Kahveci, erişilebilirlik projeleri ve sosyal etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif rol alabilmesi için elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi. Dernek Başkanı İsmail Barış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Kahveci'nin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. - KÜTAHYA