Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makine İkmal Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makine İkmal Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makine İkmal Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, personelle bir araya gelerek belediye hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür etti ve çalışanların talep ve önerilerini dinledi.

16.01.2025 18:02  Güncelleme: 18:17
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında belediye hizmetlerinin arka planında büyük emek veren çalışanlarla görüşen Başkan Kahveci, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek teşekkürlerini iletti. Makine İkmal Müdürlüğü'nün Kütahya'nın altyapısına ve belediye hizmetlerine sağladığı katkının önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, "Sizlerin emeği, Kütahya'mızın gelişimi ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin sürekliliği için vazgeçilmez bir öneme sahip. Her birinizin özverili çalışması, şehrimizin geleceği için büyük bir güç kaynağı. Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kahveci, ziyaret sırasında personelin talep ve önerilerini de dinleyerek, ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makine İkmal Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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