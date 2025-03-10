Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ramazan İftarına Katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ramazan ayı dolayısıyla Börekçiler Mahallesi'nde yaşayan Öztürk ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Ailenin sıcak misafirperverliği eşliğinde orucunu açan Başkan Kahveci, iftar sırasında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Kahveci, "Bu mübarek ayın bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Beni sofralarına kabul eden Öztürk ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kahveci, ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini belirterek, Kütahyalı hemşehrileriyle dayanışma içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA