Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Vali Yardımcısı Bekarlar\'ı ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Vali Yardımcısı Bekarlar'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 16 Eylül 2026'da Kütahya Valiliğinde Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin gelişimi, vatandaş ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ı makamında ziyaret etti.
Kütahya Valiliğinde 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, kentin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşların ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Ziyarette Kütahya'nın geleceğine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve koordinasyon içerisinde hareket etmenin kentte sunulan hizmetlerin niteliği açısından önemli olduğunu belirtti.
Kahveci, Kütahya'nın gelişimine yönelik çalışmalarda ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
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