Kütahya Belediye Başkanı, Minik Adayın Seçim Vaadini Yerine Getirdi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu 3-E sınıfında gerçekleştirilen sınıf başkanlığı seçimlerine katılan minik aday Berat Kılavuz'un seçim vaadini yerine getirmek amacıyla sürpriz bir ziyarette bulundu.

Seçim vaatleri arasında Belediye Başkanı'nın okulu ziyaret edeceği sözü bulunan Berat'ın isteği, Başkan Kahveci'nin bu jestiyle gerçekleşti. Başkan Kahveci, ziyaret sırasında minik başkan adayı Berat ve diğer öğrencilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti ve Berat'ın diğer vaatlerini de destekleyeceğini belirtti. Gençlerin hayallerine ve sözlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kahveci, Berat'ın vaadini yerine getirmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Minik öğrencilerle buluşmak, onların heyecanını paylaşmak ve geleceğin liderlerine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kahveci, "Gençlerimizin hayallerine ve sözlerine önem veriyoruz. Bugün Berat'ın seçim vaadini yerine getirmek benim için büyük bir keyifti" dedi. - KÜTAHYA