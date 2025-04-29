Kütahya Belediye Başkanı\'ndan Emekli Personel İçin Kıdem Tazminatı Açıklaması

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan emekli personelin kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Başkan Kahveci, 5 Şubat 2025 tarihli ve 40 sayılı Kütahya Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, İller Bankası'ndan alınan teminat mektubu karşılığında kullanılan kredi ile emeklilik başvurusunu kredi kullanım süresi içinde yapan personele ait kıdem tazminatlarının bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bu kapsamda toplamda 54 milyon 248 bin TL ödeme yapıldı.

Kahveci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kütahya Belediyemiz, çalışanlarının emeklilik haklarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, bu konuda gereken tüm hassasiyeti göstermiştir. Emeğiyle yıllarca şehrimize hizmet eden tüm çalışanlarımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor; hayırlı, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyoruz." - KÜTAHYA