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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit'i ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Işık, Yiğit'i tebrik ederek başarılar diledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit\'i ziyaret etti
26.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 09:59
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın yetiştirdiği önemli çini sanatçılarından biri olan İsmail Yiğit'i ziyaret etti.

Tarihi Sipahi Konağı'nda faaliyetlerini sürdüren Çini Sanatçısı İsmail Yiğit, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a çalışmaları ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Kütahya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla tanıtan Yiğit'i tebrik eden Başkan Işık, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İsmail Yiğit, şehre hizmetleri ve katkıları için Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit'i ziyaret etti - Son Dakika


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