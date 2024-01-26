Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit\'i ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın yetiştirdiği önemli çini sanatçılarından biri olan İsmail Yiğit'i ziyaret etti.

Tarihi Sipahi Konağı'nda faaliyetlerini sürdüren Çini Sanatçısı İsmail Yiğit, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a çalışmaları ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Kütahya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla tanıtan Yiğit'i tebrik eden Başkan Işık, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İsmail Yiğit, şehre hizmetleri ve katkıları için Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA