Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle sakinleriyle iftar programında buluştu

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar programları çerçevesinde Servi, Gaybiefendi, Meydan ve Ali Paşa mahalleleri için Cuma Pazarında düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan iftar sofraları ve etkinlikler, şehrin manevi bir ortamda yaşanmaya devam ediyor.

Servi, Gaybiefendi, Meydan ve Ali Paşa mahalleleri için Cuma Pazarında düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, ibadetler, duaları dergahında kabul eylesin. Ramazan ayımız mübarek olsun inşallah. Her gün birkaç mahallemizde iftar programlarımız devam ediyor. Bu programlara katılan siz değerli hemşehrilerime katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA