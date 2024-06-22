Kütahya Belediye Başkanı Şehirler Arası Otobüs Terminali\'ni İnceledi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Terminalin genel durumu ve mevcut hizmetler hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, otogarda bulunan yetkililer ve esnafla görüştü. Başkan Kahveci, inceleme sırasında terminalin işleyişi, yolculara sunulan hizmetler ve vatandaşların talepleri konusunda detaylı bilgi aldı. Başkan Eyüp Kahveci, esnafın ve yetkililerin görüş ve önerilerini dinleyerek, terminalde yapılabilecek iyileştirme ve geliştirmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - KÜTAHYA