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Kütahya Belediye Başkanı ve eşi, yaşlılarla buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı ve eşi, yaşlılarla buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki büyüklerle ve 65 yaş üstü vatandaşlarla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda bir araya geldi. Başkan Işık ve eşi, misafirlerle ilgilenerek sohbet etti ve etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı ve eşi, yaşlılarla buluştu
15.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 09:58
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, "Benim Güzel Kütahyam" projesi kapsamında Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki büyüklerle ve 65 yaş üstü vatandaşlarla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

Huzurevi sakinleri ve 65 yaş üstü vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, misafirlerin eğlencelerine ortak oldu. Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın şehre kazandırılmasından ve kendilerine olan ilgilerinden dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini ileten misafirler, düzenlenen etkinlikten son derece memnun olduklarını ifade etti.

Yaşlıların bu şehrin bereketi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu tür etkinliklerle hemşehrileriyle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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