Kütahya Belediye Meclisi 1. Dönem 2. Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 1. Dönem 2. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Meclisi 1. Dönem 2. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste; Belediyemiz 2023 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, Belediye Meclisimizin 13.04.2024 tarih ve 133 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının belediyemize vermiş olduğu 14 Şubat 2024 tarih ve 4627 kayıt no'lu dilekçesindeki, maliyet ve giderlerin artması sebebiyle, Belediyemiz tarafından ücretsiz biniş desteğinin verilmesi talebi konusunun müzakeresi gibi konular ile imar düzenlemelerini içeren maddeler görüşüldü. - KÜTAHYA