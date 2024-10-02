Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Olağanüstü Toplantıda Görüşülecek - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Olağanüstü Toplantıda Görüşülecek

Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Olağanüstü Toplantıda Görüşülecek

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin talimatıyla hazırlanan '2025-2029 Stratejik Planı', 6 Ekim Pazar günü saat 08.00'da belediye meclisinin olağanüstü toplantısında karara bağlanacak.

02.10.2024 21:13  Güncelleme: 21:23
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin talimatıyla hazırlanan '5 yıllık stratejik plan' 6 Ekim pazar günü saat 08.00'da belediye meclisinin olağanüstü toplantısında karara bağlanacak.

Kütahya Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında toplandı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan 'Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nın müzakeresi yapıldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri planla ilgili kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını ifade ettiler. Bunun üzerine, söz konusu planın olağanüstü toplantıda görüşülmesi isteği aylandı. 'Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nın 6 Ekim Pazar Günü saat 08.00'da görüşülüp karara bağlanması talibi, CHP ve AK Partili üyelerin 'evet' oylarıyla kabil edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Olağanüstü Toplantıda Görüşülecek - Son Dakika

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