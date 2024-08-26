Kütahya Belediyesi \'Hasulhas\'ta Buluşuyoruz\' Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen "Hasulhas'ta Buluşuyoruz" etkinliği, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ilıca-Hasulhas Havuz Kafe yanında gerçekleştirilen renkli etkinlikte, Başkan Kahveci vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli sohbetler eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Etkinlikte, Medet Durmaz, Bilal Can Beydüz, Fatih Aşır ve Ubeydullah Aşır gibi yerel sanatçılar canlı müzik performanslarıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, vatandaşlar hem eğlendi hem de birlik ve beraberliğin keyfini sürdü.

Başkan Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Birlikte olmak, birlikte paylaşmak bizim en büyük gücümüz. Bugün burada bir araya gelerek bu güzel atmosferi hep birlikte yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA