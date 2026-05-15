Kütahya Belediye Meclisi\'nde \'Kesin Hesap Kararı\' reddedildi

Kütahya Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında görüşülen "Belediye 2025 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları" konulu gündem maddesi, meclis üyelerinin çoğunluğunun oyuyla reddedildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, daha önce kabul edilen karar yeniden ele alındı. Oylamada AK Parti'li ve MHP'li Meclis üyeleri 26 ret ve CHP'li 12 üye ise kabul oyu verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi kapsamında Belediye Başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen gündem maddesi, yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin çoğunluğunun ret oyu vermesiyle kabul edilmedi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, 2025 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları'na ilişkin süreç yeniden değerlendirmeye alınacak. - KÜTAHYA