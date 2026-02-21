Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı

Kütahya Belediyesi Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; üreticinin desteklenmesine yönelik uygulamalar, yerel kalkınmayı güçlendirecek projeler, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak yatırım alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Yerel üretimin katma değerinin artırılması ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca tarih, kültür ve turizm eksenli hizmetlerin geliştirilmesi, Kütahya'nın sahip olduğu potansiyelin daha görünür hale getirilmesi ve ekonomik canlılığın artırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya için değer üreten her türlü iş birliğini önemsediklerini belirterek, şehirler arası dayanışmanın gücüne inandığını ve kentin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA