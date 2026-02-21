Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı

Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı
21.02.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek yerel kalkınma, üretici destekleri ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Kütahya Belediyesi Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; üreticinin desteklenmesine yönelik uygulamalar, yerel kalkınmayı güçlendirecek projeler, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak yatırım alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Yerel üretimin katma değerinin artırılması ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca tarih, kültür ve turizm eksenli hizmetlerin geliştirilmesi, Kütahya'nın sahip olduğu potansiyelin daha görünür hale getirilmesi ve ekonomik canlılığın artırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya için değer üreten her türlü iş birliğini önemsediklerini belirterek, şehirler arası dayanışmanın gücüne inandığını ve kentin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Eyüp Kahveci, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:23:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kahveci, Mansur Yavaş ile ortak yatırım alanlarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.