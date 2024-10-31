Kütahya Belediyesi\'nden Askıda Yemek Uygulaması

Kütahya Belediyesi Kent Lokantası'nda 'askıda yemek' uygulaması başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Kent Lokantamızda askıda yemek uygulaması başlattık. Bir öğen bağışla, bir gönül kazan" denildi.
Kütahya Belediyesi'nin 29 Haziran 2024 günü hizmete sunduğu Kent Lokantası'nda, 'askıda yemek' uygulamasıyla hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi kişiler yemek yiyebiliyor.
Uygulamanın ilk gününde 14 kişi askıda yemek uygulamasına bağışta bulundu. - KÜTAHYA
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