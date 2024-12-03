Kütahya Belediyesi Tarihi Miras İçin Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi Tarihi Miras İçin Önemli Görüşmeler Yaptı

Kütahya Belediyesi Tarihi Miras İçin Önemli Görüşmeler Yaptı

Kütahya Belediyesi, tarihi mirasın korunması ve tanıtımı amacıyla Gordion Vakfı ve Yüzüncü Yıl Derneği ile bir araya geldi. Kültür Yolu Projesi çerçevesinde yeni müzelerin kurulması üzerine görüşüldü. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

03.12.2024 22:09  Güncelleme: 22:26
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Kütahya Belediyesi, tarihi mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Gordion Vakfı (GORVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Albay Kadim Koç ve Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, belediyeyi ziyaret ederek kültürel iş birliği konularını ele aldı.

Ziyarette, özellikle Kültür Yolu Projesi kapsamında yeni müzelerin kurulması ve bu alanda yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Projenin, Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtarak şehir turizmini canlandırması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ve bu iş birliğinin şehrin kültür ve turizm potansiyelini artıracak önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kahveci, nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımlarından dolayı misafirlere teşekkür ederek, projeye desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi Tarihi Miras İçin Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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