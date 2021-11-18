Kütahya Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye oldu - Son Dakika

Kütahya Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılım sağladığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 36. Olağan Meclis Toplantısı'nda, Kütahya Belediyesinin birliğe üyelik başvurusu kabul edildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olmanın Kütahya'ya katkı sağlayacak bir gelişme olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan başvurunun olumlu olarak değerlendirildiğini ve Kütahya Belediyesinin artık Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olduğunu söyledi. Başkan Işık, birliğin tüm bilgi ve birikimlerinden faydalanılacağını ifade ederek, birliğe katılmakta emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketi'nin Türkiye'nin gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi 2004 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile hayata geçti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla hareket eden birlik, kentlerin sağlık göstergelerini tanımlayarak üye belediyelerin şehir sağlık profili ve kentsel karbon ayakizi envanteri hazırlamalarına danışmanlık yapıyor. - KÜTAHYA