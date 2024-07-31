Kütahya Belediyesi ve DPÜ iş birliğiyle Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi ve DPÜ iş birliğiyle Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi

Kütahya Belediyesi ve DPÜ iş birliğiyle Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi

Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle, Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine iletişim teknikleri, stres yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında eğitim verildi. Eğitimler, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla başladı.

31.07.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma vizyonu doğrultusunda, Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine verilen eğitimler, Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla başladı.

Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, Doç. Dr. Cevat Söylemez ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan tarafından şoförlere iletişim teknikleri, stres yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konularında detaylı bir eğitim verildi.

Başkan Kahveci, bu tür eğitimlerin şoförlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Hepimiz halkız ve hepimiz halka hizmet ediyoruz. Kütahya'mıza hizmet etme noktasında gayretimizi daha da artırarak hep beraber yol alalım" dedi.

Uzman kadro tarafından şoförlere verilen eğitimler 2 gün sürecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi ve DPÜ iş birliğiyle Denetimli Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika

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