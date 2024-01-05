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Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Şehitler İçin Hatm-i Şerif Okudu - Son Dakika
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Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Şehitler İçin Hatm-i Şerif Okudu

Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 asker için Dar'ül Kur'a'da Hatm-i Şerif okudu. Okunan Hatm-i Şerifler, tüm şehitlere ve Filistinli kardeşlerin ruhlarına hediye edildi. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapılan dua ile hatim tamamlandı.

Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur\'an Kursu Şehitler İçin Hatm-i Şerif Okudu
05.01.2024 - 21:32,
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Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık eğitim gören öğrencileri, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 asker için Dar'ül Kur'a'da Hatm-i Şerif okundu. Hatmi şeriflerin duası Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapıldı.

Müftülük Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Erhan Özkan, "Bölge Kur'an kursu hafızlarımız her hafta Cuma günleri Balık Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde bulunan 4,5 asırlık tarihi Dar'ül Kur'a'ya gelerek burada bütün şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu hafta okunan Hatm-i Şerifleri başta Perçe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçiğimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına hediye ettik. Rabbim kabul eylesin, Rabbim emeği geçen bu güzel yerlerden razı olsun İnşallah. Ecdadı rahmetle bir kere daha anıyoruz" dedi.

Kur'an kursunun öğrenci ve kursun öğretmenlerini tebrik eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa'nın yapmış olduğu bu kadim eserin içindeyiz. Hafızlarımızla beraber kıymetli hocamızın riyasetinde her hafta burada bizlere çocuklarımız manevi mihmandarlık yaparak bir hatim okuyor. Bu hatmimizi İnşallah ölmüşlerimize, şehitlerimize ve son dönemde vatan için, bayrak için mücadele eden şehitlerimizle, Gazze'deki şehitlerimize ve bütün masum ve mağdur kardeşlerimize armağan ediyoruz. Allah razı olsun, hocalarımız her hafta Cuma günü burada bu manevi iklimde dua ediyorlar. Ben şunu acizane ifade etmek istiyorum. Özellikle Dar'ül Kur'a dediğimiz Türkiye'de ne yazık ki birçoğu varlığını devam ettiremedi ama Kütahyamız bu konuda çok şanslı çünkü harap olan bir yeri valiliğimizin tensipleri belediyemizin de inşasıyla yeniden hayat bulmuş. Bizde belediyemizde yaptığımız protokolle burada inşallah çocuklarımızın katılımıyla, yavrularımızın dualarıyla, Kütahyamızın manevi gelişiminde bereketine, hayrına burada program icra ediyoruz. Özellikle Dar'ül Kur'a kökleri Peygamber Efendimize (SAV) kadar giden, insanların Kur'an talim ettiği yerlerdir. Burasıda uzun bir müddet Kur'an-ı Kerim talim olduğu yerlerden bir tanesidir. Şu anda biz inşallah Kur'an okunan yer olarak yarında talim edildiği, gerek yüksek seviyede öğretiminin yapıldığı gerekse de kevseri dediğimiz en azından halkımızın burada namaz surelerini, Kevser suresiyle birlikte okuyabileceği, öğrenebileceği bir Talimgah yeri olarak düşünüyoruz inşallah. Şimdi çocuklarımız, yavrularımız, hafızlarımız, hafız adaylarımız başladılar. Yarın bunu geliştirerek İnşallah düzenleyeceğiz. Burada emeği geçen ve bu güzel inşaatı özellikle ihya eden, onaran, bize hizmete sunan büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada özellikle değerli hocama, hafızlarımıza, bizim kelamımızı ulaştıran sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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