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Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına Teşekkür Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu'na verdikleri destek ve yardımlar için teşekkür edildi. Tunçoğlu ise eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına Teşekkür Ziyaretinde Bulundu
10.01.2024 - 19:39,
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Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü, öğretmen ve öğrenciler Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu'nu ziyaret ederek kendilerine verdikleri destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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