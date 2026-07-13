Kütahya'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

Kütahya\'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı
13.07.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan Anma ve Deneyimleme Çadırı, Kütahya'da düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan Anma ve Deneyimleme Çadırı, Kütahya'da düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Zafer Meydanı'nda kurulan çadırın açılışına Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile il protokolü katıldı. 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği kahramanlık ve demokrasi mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan çadırda, darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar görsel, işitmeyle ve dijital içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. O geceye ait fotoğraflar, videolar ve çeşitli deneyim alanları aracılığıyla vatandaşların 15 Temmuz ruhunu daha yakından hissetmeleri hedefleniyor.

Anma ve Deneyimleme Çadırı'nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtilirken, yetkililer tüm Kütahyalıları çadırı ziyaret ederek milli birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşamaya davet etti.

Programda, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi.

Etkinliklerin, milletin demokrasiye sahip çıkma iradesini ve birlik beraberlik ruhunu gelecek kuşaklara aktarmaya katkı sağlaması amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı - Son Dakika

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