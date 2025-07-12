Kütahya\'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid programı düzenlendi

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanları anmak amacıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi de katıldı. Programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan hatm-i şeriflerin duası İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yavaşi, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı destansı bir direniş olduğunu vurguladı. Yavaşi, "Bu anlamlı günde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - KÜTAHYA