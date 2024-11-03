Kütahya'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Kütahya'da kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç., saklandığı evde yakalandı. Toplamda 25 suç kaydı bulunan M.Ç., Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

03.11.2024 00:54
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Kütahya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucunda Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen kasten adam öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve yağma olmak üzere hakkında toplamda 25 suç kaydı bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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