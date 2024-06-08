Kütahya'da 19 bin adet içi dolu makaron ve 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Kütahya'da 19 bin adet içi dolu makaron, 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın adresinde yapılan aramada, 19 bin adet içi dolu makaron ve 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde, B.K. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 549 paket (19 bin adet) dolu makaron), 151 kutu toplam (30 bin 200 adet) boş makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet otomatik elektrikli sigara dolum makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.