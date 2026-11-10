Kütahya'da 19 öğrencinin hastaneye başvurduğu olayda numuneler uygun bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da 19 öğrencinin hastaneye başvurduğu olayda numuneler uygun bulundu

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Kütahya'da 19 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından işletmeden alınan tavuk döner, çiğköfte, patates kızartması ve ayran numunelerinin yönetmeliğe uygun olduğu bildirildi. Açıklanan sonuçların okul olayına kesin neden ortaya koymadığı belirtildi.

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından, bir işletmeden alınan gıda numunelerinin analiz sonuçları açıklandı. Tavuk döner dürüm, çiğköfte, patates kızartması ve ayran numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olduğu bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Evliya Çelebi Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Gümüş Bahçe Kafe Restoran Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden gıda numuneleri alındı.

Numuneler laboratuvarda incelendi

İşletmeden alınan tavuk döner dürüm, çiğköfte, patates kızartması ve ayran numuneleri, analiz edilmek üzere Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvarda gerçekleştirilen muayene ve analizler sonucunda hazırlanan raporlarda, numunelerin ilgili analizler yönünden Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olduğu belirtildi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş imzasıyla işletmeye gönderilen resmi yazıyla analiz sonuçları hakkında bilgi verildi.

19 öğrenci hastaneye başvurmuştu

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Ekim 2026 günü 19 öğrenci, karın ağrısı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Edinilen bilgiye göre, okul dışında öğle arasında bir iş yeri tarafından yaklaşık 60 öğrenciye tavuklu pilav ve ekmek ikram edilmişti. İkramın ardından bazı öğrenciler karın ağrısı şikayeti yaşarken, rahatsızlanan öğrenciler velileriyle birlikte Kütahya Şehir Hastanesi'ne gitmişti.

Hastaneye başvuran 19 öğrencinin kontrol ve tetkikleri yapılmıştı.

Olayın ardından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, öğrencilerin rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmamıştı.

Açıklanan analiz sonuçlarının, söz konusu okul olayına ilişkin kesin bir neden ortaya koymadığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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