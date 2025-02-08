Kütahya'da 2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kütahya'da yapılan eş zamanlı aramalarda 2 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün yakalandı.

08.02.2025 11:38
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Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya Merkez ve Gediz ilçesinde 3 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya il merkezinde 1 ikamet, Gediz ilçesinde 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 1 milyon 634 bin 520 adet dolu ve boş makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü,1 adet tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan suç unsuru ele geçirildiği, bu sayede 800 bin TL kamu zararına engel olunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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