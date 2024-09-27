Kütahya\'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Ahi Evran Camii'nde düzenlenen Ahi Evran'ı anma programına katıldı ve hutbe okuyup namaz kıldırdı.
Programa Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası Ahmet Nasirüddin Ahi Evran'ın türbesi ziyaret edilerek Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun tarafından dua yapıldı.
Program katılımcılara pilav ve ayran ikramıyla sona erdi. - KÜTAHYA
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