Kütahya'da 'Akıllı mezarlık sistemi'ne geçildi - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mezarlık birimi tarafından akıllı mezarlık sistemine geçildiğini söyledi. Başkan Işık, sistemle birlikte mezarlıkta yakını bulunan vatandaşların kolaylıkla yakınlarının mezarlarına ulaşabildiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, akıllı mezarlık sistemiyle birlikte vatandaşların mezarlıktaki yakınının yol tarifini kolayca alabileceğini söyledi. Başkan Işık, "Mezarlık birimimiz tarafından şehir mezarlığında akıllı mezarlık uygulamasına geçildi. Kütahya Belediyemizin resmi internet sitesinde kent bilgi sistemine girerek mezarlık bilgi sistemi modülünü tıklayarak Mezarlıkta bulunan meftanın ismi girildiğinde, MEBİS Mezar Mefta Bilgi sisteminden yol tarifini alınabiliyor. Ayrıca sisteme yüklenen Fatiha ve Ayetel Kürsi surelerini vatandaşlarımız mezar başında okutabiliyor. Bu sistem şehir mezarlığımızın tamamında, Evliya Çelebi Mezarlığımızın bir kısmında uygulamaya geçti. Diğer eski mezarların okutulması ve bu sisteme dahil edilmesi ile ilgili en yakın zamanda bir hizmet alımı gerçekleştirip o eski mezarlıklarında mezarlık bilgi sistemine kaydını sağlayacağız" dedi. - KÜTAHYA