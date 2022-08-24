Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu - Son Dakika
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Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu

24.08.2022 17:59

Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur şehirde etkili oldu.

Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur şehirde etkili oldu. Şehrin tarihi bölgelerinden Dönenler ve Kütahya Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkili oldu. Yer yer etkisini artıran yağış sonrası yağmur suları caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Etkili oldu yağmur sonrası sokak hayvanları ise korunmak için saçak altlarına sığındı.

Yağmur ile birlikte şehrin tarihi bölgelerinden Dönenler ve Kütahya kalesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

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Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu - Son Dakika
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