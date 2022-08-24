Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu

Etkili oldu yağmur sonrası sokak hayvanları ise korunmak için saçak altlarına sığındı.

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkili oldu. Yer yer etkisini artıran yağış sonrası yağmur suları caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

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