Kütahya'da asırlık 'Gezek' kültürü yaşatılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da asırlık 'Gezek' kültürü yaşatılıyor

Kütahya'da asırlardır süre gelen 'Gezek' kültürü, Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde din görevlilerinin katılımı ile sürdürüldü. Kütahyalı ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun doğup büyüdüğü Maltepe Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen etkinlikte tasavvuf musikisi sunuldu ve Kur'an-ı Kerim okundu. Gezek kültürü, Kütahya'da asırlardır süregelen bir geleneği temsil etmektedir ve bu tür etkinliklerde gençlerin, büyüklerinin yanında nasıl oturulup kalkılacağını öğrendiği bir yerdir.

10.07.2024 19:30
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Kütahya'nın asırlık 'Gezek' kültürü yaşatılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da asırlardır süre gelen 'Gezek' kültürü, Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde din görevlilerinin katılımı ile sürdürüldü.

Kütahyalı ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nin doğup büyüdüğü Maltepe Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Abdullah Şen koordinasyonunda tasavvuf musikisi sunuldu.

Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turhan Bayatlı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gezek kültürünün Kütahya'da asırlardın süre gelen bir geleneği olduğunu ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, "Sohbet ortamları, aynı zamanda bilmediğimizi dostumuzdan öğrenmektir. İyilikte yarışmak, bir öğrenip bin öğretmektir. Burada aynı zamanda musiki ve Kur'an-ı Kerim talimi ile İslam ve Türk tarihi eğitimi yapılır. Gençlerin, büyüklerinin yanında nasıl oturulup kalkılacağını öğrendiği bir yerdir. Bu sohbet toplantılarının, bu tür meclislerin çok yönlü faydaları var. Buralar yaşayan kültür ve medeniyet merkezleri, toplumun hafızasıdır" diye konuştu.

Program yapılan dua ile sora erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da asırlık 'Gezek' kültürü yaşatılıyor - Son Dakika

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