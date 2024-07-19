Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya\'da \'büyücü\' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda dini duyguları istismar ederek büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, şüphelinin evinde 15 muska, çeşitli harf ve işaretlerden oluşan kağıtlar, resimler ve büyü işlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.07.2024 12:36
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Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda dini duyguları istismar ederek büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.'nin insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin adresine düzenlenen baskında evde yapılan aramada, 15 muska, 120 sayfa çeşitli harf ve işaretlerden oluşan kağıt ile resimler, büyü işlerinde kullanılmak üzere kilit, zincir, para alışverişi yazılı olan kağıtlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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