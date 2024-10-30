Kütahya\'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında çiftçilere bilgi vermeye devam ediyor.

Karaağaç, Yoncalı, Sofu, Gümüş ve Anasultan köylerinde-mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına 95 çiftçi katıldı. Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) konusunda yeni uygulamalar, meyve yetiştiriciliği, hububat tarımı, anız yangınları ile Organik ve İyi Tarım Uygulamaları gibi birçok konu hakkında çiftçilere detaylı bilgi verildi. - KÜTAHYA