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Kütahya'da düzenlenen dart turnuvası nefes kesen maçlarla sona erdi - Son Dakika
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Kütahya'da düzenlenen dart turnuvası nefes kesen maçlarla sona erdi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen firmalar arası dart turnuvası, yoğun katılım ve rekabet dolu maçlarla sona erdi. Finalde Sayın Prefabrik takımı şampiyonluğu elde etti ve profesyonel elektronik dart takımının da sahibi oldu. Turnuva, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı bir etkinlik olarak ön plana çıktı.

Kütahya\'da düzenlenen dart turnuvası nefes kesen maçlarla sona erdi
25.12.2023 - 11:48,
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen firmalar arası dart turnuvası nefes kesen maçlarla sona erdi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen turnuvaya katılımın yoğun olması, rekabet dolu anlara sahne oldu.

Turnuvanın finalinde Boliş Plastik ve Sayın Prefabrik takımları arasında gerçekleşen mücadele, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Heyecanın dorukta olduğu final maçında, rakipler arasında büyük bir çekişme vardı. Atışlardaki ustalık ve stratejik hamlelerle dolu mücadele sonunda, Sayın Prefabrik takımı şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

Final karşılaşmasının sonucunda Sayın Prefabrik, şampiyonluk kupasıyla birlikte şampiyonluk madalyalarını alarak zaferini ilan etti. Ayrıca, profesyonel elektronik dart takımının da sahibi olarak başarısını taçlandırdı.

Turnuvanın ardından konuşan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz dart turnuvasında gördüğümüz yoğun ilgi ve heyecan bizi gerçekten mutlu etti. Takımlar arasındaki mücadele çok çekişmeli geçti ve finalde izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Şampiyon olan Sayın Prefabrik takımını tebrik ediyor, tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Firmalar arası dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı bu turnuva, dart tutkunlarının bir araya gelmesine ve spora verdikleri önemi göstermesine vesile oldu. Gelecek yılın turnuvası için heyecan şimdiden başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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