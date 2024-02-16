Kütahya\'da Engellilerin Araçlarının Tamir ve Bakımı Ücretsiz Yapılıyor

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Kütahya'da engellilerin araçlarının tamir ve bakımı ücretsiz olarak yapılıyor.

Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren engelli araç bakım ve tamir atölyesi ile engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana birçok engelli vatandaşımızın yararlandığı atölyeden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla randevu almak yeterli.

Araçlarının tamiri noktasında sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlar ise, verilen bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA